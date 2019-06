Nederlandse springruiter wint bijna 100.000 euro

De Nederlandse springruiter verdiende daarmee bijna 100.000 euro. Bassem Mohammed uit Qatar eindigde als tweede, voor de Fransman Julien Epaillard.

De keuze voor de nog redelijk onervaren Beauville Z was een gewaagde. „Vorige week heb ik met mijn vader overlegd of ik Beauville Z hier zou rijden. Ik kan niet elke week met mijn andere toppaarden rijden. Ik wist niet of dit niveau te vroeg zou komen voor haar. Maar vandaag heeft ze bewezen dat dat niet zo was”, aldus Van der Vleuten, die zich dankzij zijn zege plaatste voor de Superfinale van de Tour, die later dit jaar in Praag is.