Galatasaray hengelt op de valreep volop grote namen binnen

Premium Voetbal

Oranje gaat geen kopje onder, maar Down Under

Het is na het beslissende doelpunt van de Oranje Leeuwinnen in het cruciale WK-kwalificatieduel tegen IJsland één groot gekkenhuis in de Utrechtse Galgenwaard. Op het veld vliegen de Nederlandse spelers elkaar in al hun euforie in de armen. De ruim 16.000 fans op de tribunes weten op dat moment ook ...