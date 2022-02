VIDEO Geprikkelde Ronnie O’Sullivan wil dat fotograaf zaal verlaat

Vroeg in de finale kreeg O’Sullvian de lachers op zijn hand, toen hij zich focuste op iemand die in het publiek rare bewegingen zat te maken met zijn telefoon. Het zorgde voor een opvallend luchtig moment in een finale van een groot toernooi bij een sport waar normaal de stille spanning overheerst.

Later in de finale was O’Sullivan een stuk geïrriteerder. Hij kreeg het aan de stok met een fotograaf en liet de scheidsrechter weten dat of de man in kwestie de zaal moest verlaten of dat hijzelf zou vertrekken. Uiteindelijk speelde de Engelsman gewoon verder. Hij slaagde er echter niet in om Zhengyi nog te verslaan.