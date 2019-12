Michael van Gerwen wil zijn wereldtitel prolongeren. Ⓒ EPA

Het WK darts begint aanstaande vrijdag in Alexandra Palace. Dat is niet zomaar een toernooi, al helemaal niet voor de Nederlandse liefhebbers van deze sport. Zo is Michael van Gerwen als titelverdediger en nummer één van de wereld de te kloppen man en voor Raymond van Barneveld eindigt in Londen zijn carrière als profdarter.