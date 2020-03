Neville heeft plan voor ’alternatief EK’

Neville denkt dat de fans zoiets goed kunnen gebruiken na weken van zelf-isolatie. Zeker ook omdat het EK al is verplaatst naar 2021.

„Zodra deze crisis voorbij is, kan het voetbal weer voor vreugde en hoop zorgen. Laten we er een voetbalfestival van maken. Het zou iets spectaculairs zijn. ”

Crisis

De voormalig rechtsback van Manchester United, tegenwoordig actief als analist, maakt zich geen zorgen over het feit dat er veel duels in een kort tijdsbestek moeten worden ingepland.

„Als in het slechtste scenario negen dagen op een rij moet worden gevoetbald om de competitie tot een goede einde te brengen, dan moet dat maar. Als dit allemaal voorbij is, wil iedereen zoveel mogelijk duels spelen als fysiek mogelijk is, denk ik”, aldus Neville, onder meer doelend op de financiële schade die het coronavirus oplevert.

Gary Neville is tegenwoordig analist voor Sky Sports. Ⓒ Reuters

Het moet ook kunnen, vindt hij. „Rond Kerstmis spelen clubs sowieso vaak vier duels in acht dagen. Iedereen snapt volgens mij ook wel dat we hier op dit moment niet over moeten zeuren. We zitten in een mondiale crisis en daar moeten we naar handelen.”

Vóór 1 juli

De Premier League ligt sowieso nog tot 30 april stil. Omdat de UEFA heeft besloten dat alle competities vóór 1 juli afgerond moeten zijn, blijven er (maximaal) twee maanden over om de overig gebleven negen speelronden af te werken. Teams hebben echter enkele weken nodig om hun spelers weer wedstrijdfit te krijgen.

Neville ziet het als volgt voor zich. „We kunnen de competitie in twee weken proberen af te ronden, de Champions League in één week en de FA Cup in vier dagen”, aldus de 45-jarige oud-voetballer.