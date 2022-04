Premium Het beste van De Telegraaf

Max Verstappen deelt dreun uit: ‘Zo moeten we Ferrari aanvallen’

Door Erik van Haren

Max Verstappen is dolblij. Ⓒ ANP/HH

IMOLA - Toeslaan in Ferrari-land. Max Verstappen heeft de fanatieke tifosi in Imola stil gekregen en is gelijk weer terug in de titelrace. Niet alleen een enorme opsteker voor de regerend wereldkampioen en zijn team Red Bull Racing, maar ook het bewijs dat Ferrari én WK-leider Charles Leclerc niet zo superieur zijn als door velen gedacht.