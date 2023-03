Premium Het beste van De Telegraaf

’Dit maak je misschien eens of twee keer in je carrière mee’ Vriends en Auassar zoeken met Sparta naar kers op de taart tegen Feyenoord: ’Extra glans’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

De Spartanen Adil Auassar (l.) en Bart Vriends (r.) proberen Isac Lidberg van Go Ahead Eagles gezamenlijk van de bal te zetten. Ⓒ FOTO Getty Images

ROTTERDAM - Wie aan het huidige Sparta Rotterdam denkt, denkt aan Bart Vriends en Adil Auassar. Het bijna onafscheidelijke tweetal is bijna iconisch geworden bij de Kasteel-club. Maar zie ze maar eens bij elkaar te brengen in de week voor de Rotterdamse kraker tegen Eredivisie-koploper Feyenoord. Even bellen met… Vriends en Auassar.