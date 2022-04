Napoli verspeelt dure punten, eigen goal Koopmeiners nekt Atalanta

Rick Karsdorp (r) namens AS Roma in duel met Napoli. Ⓒ PROSHOTS

Napoli heeft voor de tweede week op rij punten laten liggen in de strijd om de Italiaanse titel. De ploeg van Luciano Spalletti stond in het eigen huis lang met 1-0 voor tegen AS Roma, maar moest in de blessuretijd de gelijkmaker incasseren: 1-1.