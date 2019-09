Transfernieuws: Babel krijgt Falcao erbij

ZONDAG 1 SEPTEMBER

21.24 uur: Aanvaller Ryan Babel krijgt bij Galatasaray gezelschap van Radamel Falcao. De Colombiaanse spits komt over van AS Monaco. Falcao (33) landde zondagavond in Istanbul, waar hij door honderden fans enthousiast werd onthaald op de luchthaven.

De Colombiaan is een erkend doelpuntenmaker. Falcao bezorgde FC Porto in het seizoen 2010-2011 met maar liefst achttien treffers de eindzege in de Europa League. Een jaar later had de spits met zijn goals ook een groot aandeel in de winst van Atlético Madrid in hetzelfde toernooi.

Spaanse doelman op weg naar PSG

19.42 uur: Paris Saint-Germain heeft in Sergio Rico de gewenste extra doelman gevonden. De Franse kampioen huurt de Spaanse keeper voor een jaar van Sevilla, met een optie tot koop. Rico speelde afgelopen seizoen op huurbasis in de Premier League voor Fulham.

De Spanjaard was jarenlang de nummer 1 onder de lat bij Sevilla, waarmee hij in 2015 en 2016 de Europa League won. Rico, eenmalig international van Spanje, moest vorig jaar echter zijn basisplaats afstaan aan de Tsjechische keeper Tomás Vaclik.

PSG zocht al een tijdje naar een doelman die de concurrentiestrijd kan aangaan met Alphonse Aréola. Gianluigi Buffon vervulde die rol afgelopen seizoen, maar de 41-jarige Italiaan keerde in de zomer terug naar Juventus. Lang leek Keylor Navas van Real Madrid naar Parijs te gaan, maar de 32-jarige Costa Ricaan wilde in de Spaanse hoofdstad blijven.

Jerome Boateng Ⓒ EPA

Juventus trekt aan Boateng

14.37 uur: Juventus is volgens BILD druk bezig om Jerome Boateng over te nemen van Bayern Müchen. De Italiaanse topclub is op zoek naar een nieuwe centrale verdediger, omdat Giorgio Chiellini vorige week een zware knieblessure opliep.

Boateng, die 76 keer in actie kwam voor Duitsland, raakte vorig jaar zijn basisplaats kwijt bij Bayern. Mocht de Duitser met Ghanese roots daadwerkelijk naar Turijn verkassen, dan krijgt Matthijs de Ligt er een extra concurrent bij.

Soufyan Ahannach Ⓒ Hollandse Hoogte

Oud-Spartaan Ahannach naar België

13.33 uur: Soufyan Ahannach speelt de rest van het seizoen voor de Belgische club Union. Zijn werkgever Brighton & Hove Albion verhuurt de Nederlandse buitenspeler voor een jaar.

De 23-jarige Ahannach speelde in het verleden voor Almere City en Sparta Rotterdam. De in Amsterdam geboren aanvaller heeft nog een contract bij de Premier League-club tot medio 2022.

Ahannach gaat met Union in de Proximus League spelen, het tweede niveau in België. Na vier wedstrijden staat de club uit Brussel op de tweede plaats.

FC Utrecht laat Bergström vertrekken

13.12 uur: FC Utrecht heeft Emil Bergström toestemming gegeven om met een club te onderhandelen over een transfer. De centrumverdediger ontbrak om die reden in de wedstrijdselectie van FC Utrecht voor de uitwedstrijd tegen FC Twente.

Bergström werd afgelopen zomer met veel tromgeroffel binnengehaald, maar later in de window trok FC Utrecht voor zijn positie ook nog huurling Timo Letschert aan. Die groeide uit tot basisspeler, zodat Bergström op de bank terecht kwam.

Eind vorig seizoen wist Bergström zich alsnog in de basis te spelen, maar deze window haalde FC Utrecht opnieuw een huurling binnen voor het verdedigingscentrum, de van Hoffenheim gehuurde Justin Hoogma, waardoor Bergström opnieuw veroordeeld werd tot een bijrol. En dus lijkt een vertrek van de goedbetaalde verdediger voor sluiting van de transfertermijn maandag om middernacht het beste voor alle partijen.

Rajiv van La Parra (l.) gaat de Champions League in. Ⓒ BSR Agency

Van La Parra vertrekt naar Servië

11.24 uur: Rajiv van La Parra verruilt het Championship voor de Champions League. De 28-jarige Rotterdammer gaat spelen bij Rode Ster Belgrado. De Servische club betaalt Huddersfield Town naar verluidt een kleine 2 miljoen euro. Van La Parra tekent een contract voor drie jaar.

De buitenspeler werd opgeleid door Feyenoord en kwam via het Franse Caen bij SC Heerenveen terecht. In 2014 trok hij naar Engeland en ging hij voor Wolverhampton Wanderers spelen. Vervolgens kwam hij uit voor Brighton & Hove Albion en Huddersfield Town.

Het tweede deel van het vorige seizoen was hij op huurbasis actief bij Middlesbrough, dat uitkomt in het Championship, het tweede niveau in Engeland. Bij Rode Ster gaat Van La Parra Champions League-voetbal spelen. De Serviërs zitten in een poule met Bayern München, Tottenham Hotspur en Olympiakos.

Cyril Ngone Ⓒ Hollandse Hoogte

PSV huurt jonge Belg van Club Brugge

11.23 uur: PSV heeft de jonge Belg Cyril Ngonge gehuurd van Club Brugge. De 19-jarige aanvaller komt in principe voor een jaar bij de Eindhovense club spelen. PSV zou ook een optie tot koop hebben bedongen. In eerste instantie wordt Ngonge gestald bij Jong PSV.

Het Belgische talent debuteerde op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal van Club Brugge. Hij maakte al minuten in de Champions League, maar leek dit seizoen niet op veel speeltijd te kunnen rekenen. In een proefperiode van een week maakte Ngonge een sterke indruk, waarna PSV besloot hem naar Eindhoven te halen.

Mukhtar Ali Ⓒ Hollandse Hoogte

Vitesse ziet Ali naar Saudi-Arabië vertrekken

08.43 uur: Vitesse neemt na tweeënhalf jaar afscheid van Mukhtar Ali. De middenvelder uit Saudi-Arabië, die amper aan spelen toekwam in Arnhem, verkast naar het Saudische Al-Nassr. De 21-jarige Ali speelde slechts vijftien competitieduels voor Vitesse, waarin hij één keer scoorde.

Dat was wel een bijzondere treffer, want de 1-1 in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen van afgelopen seizoen was de duizendste Eredivisie-treffer voor de Arnhemmers op eigen veld. De spoeling op het middenveld wordt dun bij Vitesse, dat eerder ook al Thulani Serero verkocht en Thomas Bruns verhuurde.

ZATERDAG 31 AUGUSTUS

Nacho Monreal Ⓒ Hollandse Hoogte

Monreal van Arsenal naar Sociedad

11.15 uur Nacho Monreal verlaat na ruim zes jaar Arsenal voor Real Sociedad. De Spaanse verdediger zette zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen bij de club uit La Liga.

Monreal (33) stond tijdens de eerste drie speeldagen in de Premier League telkens 90 minuten op het veld bij de ’Gunners’. Tegen Burnley (2-1-zege) was hij twee weken geleden zelfs aanvoerder van het team van Unai Emery.

VRIJDAG 30 AUGUSTUS

Michaël Heylen is de nieuwste aanwinst van FC Emmen. Ⓒ FC Emmen

Emmen haalt Belgische verdediger

23.37 uur: FC Emmen heeft kort na de verloren thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (1-3) weer een nieuwe speler gepresenteerd. De Drentse Eredivisie-club, de hele zomer al actief op de transfermarkt, versterkte zich met de Belgische verdediger Michaël Heylen. Hij komt over van Zulte Waregem. Heylen ondertekende in Emmen een contract voor een jaar, met een optie op nog een seizoen.

De 25-jarige verdediger komt uit de jeugd van Anderlecht. De Belgische topclub verhuurde Heylen aan KV Kortrijk en Westerlo, maar tussendoor speelde hij ook twee jaar in de hoofdmacht van Anderlecht. Heylen kwam tot elf Europese wedstrijden voor ’Paars-Wit’. In 2017 stapte hij over naar Zulte Waregem.

Robin Olsen

AS Roma stuurt doelman naar Cagliari

19.51 uur: AS Roma heeft doelman Robin Olsen naar Cagliari gestuurd. De Zweedse international speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor de club van Sardinië. Olsen (29) was vorig seizoen de vaste keeper van AS Roma, maar moest zijn basisplaats deze zomer afstaan aan de Spaanse nieuwkomer Pau Lopez.

De Romeinen namen de 24-jarige Lopez voor ruim 23 miljoen euro over van Real Betis. Een jaar eerder hadden ze 12 miljoen betaald om Olsen te kopen van FC Kopenhagen. De Zweed moest de naar Liverpool vertrokken Alisson Becker doen vergeten, maar hij maakte geen onuitwisbare indruk. Olsen overwinterde met de Romeinse ploeg van Justin Kluivert wel in de Champions League.

Clint Leemans Ⓒ VI Images

RKC blijft shoppen in Zwolle

16.13 uur: RKC blijft shoppen in Zwolle. Na Stanley Elbers komt nu ook Clint Leemans voor een seizoen over van PEC. De club uit Waalwijk huurt de middenvelder voor één seizoen. Leemans sluit per direct aan bij de selectie van trainer Fred Grim

„We zijn blij dat Clint dit seizoen bij ons speelt. Hij is een fysiek sterke middenvelder met een goede traptechniek, met bovendien veel ervaring in de Eredivisie. Hij heeft bij onder andere VVV-Venlo en PEC Zwolle bewezen dat hij belangrijk kan zijn met zijn kwaliteiten, doelpunten en assists. Zijn specifieke kwaliteiten ontbraken nog in de selectie. Met zijn komst zijn we klaar op de transfermarkt”, aldus Frank van Mosselveld.

Clint Leemans begon zijn carrière bij PSV en speelde daar negen jaar in de jeugd. In 2016 besloot hij de overstap te maken van Jong PSV naar VVV-Venlo en daar beleefde Clint zijn doorbraak in de Eredivisie. Na twee succesvolle jaren bij de Limburgse ploeg maakte hij de overstap naar PEC Zwolle. In totaal speelde hij tot nu toe 55 Eredivisiewedstrijden met daarin 12 doelpunten en 4 assists.

Kevin Mirallas Ⓒ BSR/Soccrates

Belgische routinier aan de slag bij Royal Antwerp

Hoewel Royal Antwerp FC donderdag naast een plek in de groepsfase van de Europa League greep, wist de Belgische club een dag later wel een speler van naam binnen te halen. Kevin Mirallas gaat na zeven jaar bij Everton bij Antwerp voetballen. De 31-jarige aanvaller ondertekende een contract tot het einde van het seizoen in het Bosuilstadion.

Mirallas droeg al zestig keer het shirt van het Belgische elftal. Hij maakte tien doelpunten voor de ’Rode Duivels’. Mirallas speelde in de jeugdopleiding van Standard Luik, maar hij kwam als prof nog nooit uit voor een Belgische club. De aanvaller speelde voor Lille, Saint-Étienne, Olympiakos, Everton en afgelopen seizoen op huurbasis voor Fiorentina.

Antwerp werd donderdag in de play-offs van de Europa League uitgeschakeld door AZ, dat dankzij een late gelijkmaker van Calvin Stengs een verlenging afdwong. Daarin sloegen de Alkmaarders toe: 1-4.

Chris Smalling Ⓒ BSR Agency

Manchester United leent Smalling uit aan Roma

Manchester United verhuurt Chris Smalling dit seizoen aan AS Roma. Dat heeft trainer Ole Gunnar Solskjaer vrijdag gezegd.

Smalling kwam dit seizoen tot dusverre weinig aan spelen toe. De 29-jarige verdediger kwam in 2010 over van Fulham en heeft bij United nog een contract tot de zomer van 2022.

Ritsu Doan gaat naar PSV. Het is rond! Ⓒ BSR Agency

Doan ondertekent 5-jarig contract bij PSV

PSV heeft de transfer met Ritsu Doan afgerond. De Japanse international ondertekent een 5-jarig contract bij de Eindhovense voetbalclub. PSV en Groningen waren het dinsdag al eens geworden over een overgang van Doan.

„PSV is een heel grote club en doet altijd mee om de titel. Daar wil ik om spelen en als ik dat wil bereiken, zal ik nog meer een teamspeler moeten worden. Alleen scoren en assists geven is hier niet meer genoeg”, aldus de 21-jarige Doan.

Feyenoord leent Summerville uit aan ADO

10.35 uur Feyenoord stalt Crysencio Summerville voor een seizoen bij ADO Den Haag. De 17-jarige aanvaller werd vorig seizoen voor een half jaar uitgeleend aan FC Dordrecht. „Crysencio is een groot talent. Bij een team uit de eredivisie kan hij zich verder ontwikkelen en de benodigde speelminuten maken”, zegt technisch directeur Sjaak Troost van Feyenoord.

Jeugdexponent Summerville maakte nog niet zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord. Bij FC Dordrecht speelde hij 18 wedstrijden in de eerste divisie en scoorde hij 5 keer. „Het zou voor hem erg lastig worden om bij Feyenoord speelminuten te maken, gezien de concurrentie op zijn positie”, aldus Troost over Summerville, die nog een contract heeft in Rotterdam tot medio 2021.

Alexis Sánchez Ⓒ REUTERS

Sánchez maakt seizoen af bij Inter

07.00 uur: In navolging van Romelu Lukaku gaat ook Alexis Sánchez van Manchester United naar Internazionale. De Italiaanse club huurt de Chileense aanvaller voor een jaar. Sánchez speelde dit seizoen nog geen minuut voor ManUnited, dat zo’n 1,5 jaar geleden heel veel moeite had gedaan om de Chileen naar Old Trafford te halen. De snelle aanvaller kon de verwachtingen echter totaal niet waarmaken, mede door de nodige blessures.

Sánchez maakte slechts drie doelpunten in de Premier League voor de Engelse recordkampioen. In dienst van Arsenal had hij in 3,5 jaar zestig goals gemaakt. Sánchez speelde eerder voor onder meer Udinese en FC Barcelona. Hij gaat Barcelona met zijn nieuwe club weer tegenkomen in de groepsfase van de Champions League.