Transfernieuws: ManU verhuurt Sánchez aan Inter

DONDERDAG 29 AUGUSTUS 2019

Sánchez maakt seizoen af bij Inter

22.24 uur: In navolging van Romelu Lukaku gaat ook Alexis Sánchez van Manchester United naar Internazionale. De Italiaanse club huurt de Chileense aanvaller voor een jaar. Sánchez speelde dit seizoen nog geen minuut voor ManUnited, dat zo’n 1,5 jaar geleden heel veel moeite had gedaan om de Chileen naar Old Trafford te halen. De snelle aanvaller kon de verwachtingen echter totaal niet waarmaken, mede door de nodige blessures.

Sánchez maakte slechts drie doelpunten in de Premier League voor de Engelse recordkampioen. In dienst van Arsenal had hij in 3,5 jaar zestig goals gemaakt. Sánchez speelde eerder voor onder meer Udinese en FC Barcelona. Hij gaat Barcelona met zijn nieuwe club weer tegenkomen in de groepsfase van de Champions League.

De Chileen wordt bij Inter herenigd met Lukaku. De Belgische spits verhuisde deze zomer voor 70 miljoen euro van ManUnited naar de blauw-zwarte formatie uit Milaan. Lukaku luisterde maandag zijn debuut voor Inter tegen Lecce (4-0) gelijk op met een doelpunt.