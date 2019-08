Transfernieuws: RKC huurt Leemans van PEC

RKC blijft shoppen in Zwolle

16.13 uur: RKC blijft shoppen in Zwolle. Na Stanley Elbers komt nu ook Clint Leemans voor een seizoen over van PEC. De club uit Waalwijk huurt de middenvelder voor één seizoen. Leemans sluit per direct aan bij de selectie van trainer Fred Grim

„We zijn blij dat Clint dit seizoen bij ons speelt. Hij is een fysiek sterke middenvelder met een goede traptechniek, met bovendien veel ervaring in de Eredivisie. Hij heeft bij onder andere VVV-Venlo en PEC Zwolle bewezen dat hij belangrijk kan zijn met zijn kwaliteiten, doelpunten en assists. Zijn specifieke kwaliteiten ontbraken nog in de selectie. Met zijn komst zijn we klaar op de transfermarkt”, aldus Frank van Mosselveld.

Clint Leemans begon zijn carrière bij PSV en speelde daar negen jaar in de jeugd. In 2016 besloot hij de overstap te maken van Jong PSV naar VVV-Venlo en daar beleefde Clint zijn doorbraak in de Eredivisie. Na twee succesvolle jaren bij de Limburgse ploeg maakte hij de overstap naar PEC Zwolle. In totaal speelde hij tot nu toe 55 Eredivisiewedstrijden met daarin 12 doelpunten en 4 assists.

Chris Smalling Ⓒ BSR Agency

Manchester United leent Smalling uit aan Roma

Manchester United verhuurt Chris Smalling dit seizoen aan AS Roma. Dat heeft trainer Ole Gunnar Solskjaer vrijdag gezegd.

Smalling kwam dit seizoen tot dusverre weinig aan spelen toe. De 29-jarige verdediger kwam in 2010 over van Fulham en heeft bij United nog een contract tot de zomer van 2022.

Ritsu Doan gaat naar PSV. Het is rond! Ⓒ BSR Agency

Doan ondertekent 5-jarig contract bij PSV

PSV heeft de transfer met Ritsu Doan afgerond. De Japanse international ondertekent een 5-jarig contract bij de Eindhovense voetbalclub. PSV en Groningen waren het dinsdag al eens geworden over een overgang van Doan.

„PSV is een heel grote club en doet altijd mee om de titel. Daar wil ik om spelen en als ik dat wil bereiken, zal ik nog meer een teamspeler moeten worden. Alleen scoren en assists geven is hier niet meer genoeg”, aldus de 21-jarige Doan.

Feyenoord leent Summerville uit aan ADO

10.35 uur Feyenoord stalt Crysencio Summerville voor een seizoen bij ADO Den Haag. De 17-jarige aanvaller werd vorig seizoen voor een half jaar uitgeleend aan FC Dordrecht. „Crysencio is een groot talent. Bij een team uit de eredivisie kan hij zich verder ontwikkelen en de benodigde speelminuten maken”, zegt technisch directeur Sjaak Troost van Feyenoord.

Jeugdexponent Summerville maakte nog niet zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord. Bij FC Dordrecht speelde hij 18 wedstrijden in de eerste divisie en scoorde hij 5 keer. „Het zou voor hem erg lastig worden om bij Feyenoord speelminuten te maken, gezien de concurrentie op zijn positie”, aldus Troost over Summerville, die nog een contract heeft in Rotterdam tot medio 2021.

Sánchez maakt seizoen af bij Inter

07.00 uur: In navolging van Romelu Lukaku gaat ook Alexis Sánchez van Manchester United naar Internazionale. De Italiaanse club huurt de Chileense aanvaller voor een jaar. Sánchez speelde dit seizoen nog geen minuut voor ManUnited, dat zo’n 1,5 jaar geleden heel veel moeite had gedaan om de Chileen naar Old Trafford te halen. De snelle aanvaller kon de verwachtingen echter totaal niet waarmaken, mede door de nodige blessures.

Sánchez maakte slechts drie doelpunten in de Premier League voor de Engelse recordkampioen. In dienst van Arsenal had hij in 3,5 jaar zestig goals gemaakt. Sánchez speelde eerder voor onder meer Udinese en FC Barcelona. Hij gaat Barcelona met zijn nieuwe club weer tegenkomen in de groepsfase van de Champions League.

Alexis Sánchez Ⓒ REUTERS