’Halve Japanner’ Kai Verbij: ’Mijn familie juichte nog harder dan toen ik wereldkampioen werd’

„Mijn familie juichte nog harder dan toen ik voor het eerst wereldkampioen was geworden”, zegt Verbij lachend. De vijfvoudig wereldkampioen keek de wedstrijd bij zijn andere ploeggenoot Tijmen Snel. „En ik moet eerlijk zeggen dat ik vooraf geen hoge verwachtingen had”, aldus Verbij. „Spanje is op papier heel veel beter en de eerste twintig minuten zagen er niet best uit voor Japan. Maar na de rust ging de knop om en volgde binnen drie minuten de ommekeer. Ik dacht echt: wat gebeurt hier?! Zo gaaf. In die laatste veertig minuten durfde ik bijna niet meer te kijken, joh. Het was ongekend spannend in die groep.”

Poule des doods

Japan overleefde de poule des doods, met naast Spanje ook nog Duitsland en Costa Rica. „Dat ze Spanje én Duitsland hebben verslagen, voelt heel onwerkelijk. Als ze die twee landen kunnen verslaan, hoeven ze eigenlijk voor niemand bang te zijn. Maar dat weten ze zelf ook wel. Japanners hebben evenveel respect voor elke tegenstander, kennen hun eigen zwaktes en gaan van huis uit altijd tot het gaatje.”

Bekijk ook: FIFA komt met uitleg over omstreden goal Japan

Maandag om 16.00 uur neemt de ploeg van bondscoach Hajime Moriyasu het op tegen Kroatië. Net als N’tab is Verbij tegen die tijd in het Canadese Calgary voor twee World Cups schaatsen. „Het betekent dat ik vroeg mijn bed uit moet, maar dat is door de jetlag al geen probleem. Ik ga hoe dan ook kijken en hoop echt dat ze voor het eerst in de Japanse historie tot de kwartfinale op het WK reiken.”

Maar eerst strijdt Oranje vandaag vanaf 16.00 uur tegen Amerika. „En Oranje ga ik net zo hard aanmoedigen”, besluit de geboren Leiderdorper.