FIA schrapt een van vier DRS-zones in Melbourne

Video

Bas Smit reageert op kritiek: ‘Dit is jaloezie!’

In deze update bespreken Karlijn Bernoster en Privé-verslaggever Jordi Versteegden het laatste nieuws uit de entertainmentwereld. Deze week onder andere over de ophef rondom het boekenbal. Influencer Bas Smit is uitgenodigd en daar is niet iedereen het mee eens.