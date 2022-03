Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Duitsers geven Nederlands elftal huiswerk mee op weg naar WK in Qatar

Een treffer van Bergwijn voorkwam een nederlaag.

De kop is eraf. Het Nederlands elftal heeft met bondscoach Louis van Gaal de weg ingezet naar het WK in Qatar. De eerste meters op de route zijn hobbelig, zeker met perspectief, maar tevens met veel leermomenten. Het gaat nog wel even duren alvorens Oranje wereldkampioenwaardig in de race zit.