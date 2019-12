Opmerkelijke uitspraak Nijhuis na topper tussen Feyenoord en PSV

De rake strafschop van Steven Berghuis hielp de thuisploeg na ruim een uur spelen aan een 3-0 voorsprong. Door een doelpunt van PSV Gaston Pereiro eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-1.

„Het is altijd mooi als bij een nederlaag het cruciale moment naar een scheidsrechter worden toegeschoven. Maar waar hebben we het over? Het was de 3-0”, aldus de tukker tegenover FOX Sports.

„Het was een belangrijk een moment, maar ik heb ook tegen Viergever gezegd: scoor er eerst eens twee, dan praten we weer. Het is niet mijn taak om een speler daarop te wijzen, nee, maar als ze bij mij komen vragen, praat ik op een normale manier terug. We kunnen de schuld bij de scheidsrechter leggen, maar als je kijkt naar het spel (van PSV, red.) moet je bij de spelers wezen.”