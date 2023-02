Antony velt FC Barcelona namens Manchester United in Europa League

Een week geleden werden 100.000 toeschouwers in Nou Camp al verwend met een spektakelstuk, in Manchester bleken twee van de grootste clubs ter wereld opnieuw aan elkaar gewaagd. Naast de Nederlandse coaches Ten Hag en Mitchel van der Gaag hadden ook Wout Weghorst en Frenkie de Jong als Nederlanders een rol tijdens de kraker in de tussenronde van de Europa League.

Bekijk ook: Robin van Persie zorgt voor sfeer op training Manchester United

Bekijk ook: Ook bij Ten Hag stijgt de spanning rond overname Manchester United

Manchester United dacht aanvankelijk dat het de das werd omgedaan door een eigen speler. Bruno Fernandes gaf Barcelona al na 25 minuten een cadeautje, waar de Catalanen zelf niet op hadden gerekend. De aanvoerder van United trok Baldé aan de armen, die nota bene met de bal uit het strafschopgebied van de thuisclub rende en dus totaal ongevaarlijk was. De bal ging meteen op de stip, waarna Lewandowski de klus met enige moeite klaarde.

Robert Lewandowski opent de score. Ⓒ ANP/HH

Casemiro kwam als routinier De Gea net daarvoor vertellen wat Lewandowski zou gaan doen: lang wachten en de bal in de rechterhoek plaatsen. De Gea deed alsof hij de bal links verwachtte en dook toen de goede hoek in. Zijn hand kwam achter de bal, maar hij kon hem net niet langs de paal tikken: 0-1.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Dat juist een man als Fernandes in de fout ging was een streep door de rekening van Ten Hag. Die koos achterin en op het middenveld juist voor ervaring. Hij liet Tyrell Malacia buiten de ploeg en stelde Luke Shaw weer als linksback op. Die had wekenlang met succes als centrale verdediger geopereerd. Wout Weghorst had ook weer een basisplaats en dat maakt de eerste maanden van de Oranje-international in het shirt van United langzamerhand wel bijzonder.

Eriksen

Wat United in topwedstrijden ontbeert is de klasse van Christian Eriksen, die maandenlang is uitgeschakeld. De Deen was de koning van de steekpass en kon het tempo van aanvallen dicteren. Tegen de koploper van Spanje hing alles nu af van de ingevingen van Marcus Rashford, maar die werd in de eerste helft moeizaam bereikt.

De Gea in de fout

De Gea zorgde er kort voor rust bijna voor dat het al over en sluiten was voor zijn ploeg. In navolging van de grote keepers Thibaut Courtois (Real Madrid) en Alisson Becker (Liverpool) blunderde hij ook bij het uitverdedigen. Alleen dankzij een vliegende tackle van Casemiro hield Man United na de pauze wat over om voor te strijden. Later redde hij zijn ploeg weer met een spectaculaire redding door een bal uit de kruising te tikken.

Verontwaardiging bij Frenkie de Jong Ⓒ ANP/HH

Barcelona domineerde voor rust mede dankzij Frenkie de Jong, die totaal niet geïmponeerd leek door de ambiance in het stadion waar veel Manchester United-fans afgelopen zomer hoopten dat ze hem konden verwelkomen als eerste grote aankoop van Ten Hag. Maar hoe graag de Nederlandse coach hem ook naar Engeland wilde halen, de transfer kwam nooit van de grond.

Aanvallende wissel Ten Hag

Ten Hag wist dat hij in de rust aanvallend moest wisselen en dat deed hij ook. Hij liet Weghorst in de kleedkamer achter, zette topscorer Marcus Rashford weer in de spits en haalde zijn duurste aankoop, Antony, als troefkaart tevoorschijn. De ex-Ajacied bracht met zijn snelheid op de vleugel en slimme provocaties de boel op gang. Binnen drie minuten na rust was de stand al gelijk dankzij een goal van Antony’s Braziliaanse landgenoot Fred: 1-1.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Antony kon nog eens twee minuten later alleen op de keeper af, maar werd met een wanhoopsliding van Christensen gehinderd toen hij wilde uithalen. Vanaf dat moment was het spel wel op de wagen.

Antony flikt het

Antony, zo vertelde Ten Hag recentelijk al, geniet als er veel op het spel staat en iedereen elkaar naar het leven staat op het veld. Dan komt zijn straatmentaliteit boven en voelt hij zich op zin sterkst. Nooit laat hij zich uit zijn evenwicht brengen en dat bewees hij toen de spanning het grootste was in de slotfase van Manchester United-Barcelona: 2-1.

Fantastische avond

„Het was voor ons een fantastische avond”, aldus trainer Ten Hag na afloop. „We winnen van Barcelona en dat geeft heel veel extra zelfvertrouwen. Wie van deze club wint kan misschien wel van iedereen winnen.”

Ook het vertrouwen van de manager in de spelers neemt steeds meer toe. „Vanavond is opnieuw gebleken dat we echte persoonlijkheden in onze groep hebben. Maar iedereen heeft het geweldig gedaan, van basisspelers tot invallers. Dat is ook onze kracht. Iedereen gaat er voor.”

Zondag kan Manchester United de eerste prijs van het seizoen winnen, als het op Wembley in de finale van de Engelse League Cup wint van Newcastle United.

Xavi baalt van uitschakeling Barcelona en wil ’leren van fouten’

Barcelona-trainer Xavi baalt van de uitschakeling in de Europa League.

„Het is een hele grote teleurstelling voor ons”, zei Xavi. „Het is een knock-outfase, het is Europa: dit soort wedstrijden worden beslist door kleine details. Uiteindelijk hadden we het niet onder controle. United was erg intens in de tweede helft. Ze zijn momenteel in zeer goede vorm en zijn thuis erg goed. Het zijn de details die het verschil maakten. Als Pedri of Gavi er vandaag bij was geweest, had het in de tweede helft misschien anders gelopen.”

Vorig seizoen werd FC Barcelona in de kwartfinales van de Europa League uitgeschakeld. „Ik geloof wel dat we dit seizoen beter waren dan het vorige. We speelden tegen topclubs als Bayern München, Inter (in de Champions League) en nu Manchester United. We konden alleen hun niveau niet halen”, zei Xavi.

Barcelona staat momenteel eerste in de Spaanse competitie La Liga. „We moeten ons nu vooral focussen op de wedstrijden die nog komen gaan. Wat ons nu rest is om nederig te zijn. We moeten evalueren hoe we volgend seizoen beter kunnen presteren op het hoogste niveau in Europa. We moeten van onze fouten leren en ons verbeteren.”