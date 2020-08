Julian Alaphilippe maakt Frankrijk gek met ritzege en gele trui

Alaphilippe opende zelf de finale door op Col des Quatre Chemins, op dertien kilometer van de finish, aan te vallen. De Fransman kreeg de 22-jarige Zwitser Marc Hirschi van Sunweb met zich mee en later sloot de Engelsman Adam Yates (28) van Mitchelton-Scott aan. In de sprint bleek Alaphilippe de snelste. Hirschi, de wereldkampioen bij de beloften in 2018, werd tweede.

Alaphilippe droeg vorig jaar ook al lange tijd de gele trui en leek zelfs lange tijd een kanshebber voor de eindzege. Uiteindelijk kwam hij als vijfde in Parijs aan. Onderweg won hij twee ritten. De laatste keer dat een Fransman de Tour won, was in 1985, toen Bernard Hinault het geel won.

Eerder dit jaar verloor Alaphilippe zijn vader. De emoties namen na afloop dan ook de overhand bij de wielrenner.

Hoogtemeters

De tweede etappe kende start en finish in Nice, net als de openingsrit. In tegenstelling tot een dag eerder stonden echter een stuk meer hoogtemeters op het programma. Zo’n 4.000.

Over 186 kilometer verspreid lagen de Col de la Colmiane (16,3 kilometer à 6,2 procent), de Col de Turini (14,9 kilometer à 7,3 procent), de Col d’Èze (7,8 kilometer à 6,1 procent) en de Col des Quatre Chemins (5,5 kilometer à 5,8 procent). De top van de slotklim lag op 9 kilometer van de streep.

Tom Dumoulin Ⓒ AFP

Tom Dumoulin

Tom Dumoulin kwam in de slotfase van de rit ten val. De topman van Jumbo-Visma kon echter snel weer aansluiten bij het peloton. Het is nog onduidelijk of de Limburger fysieke schade heeft opgelopen.

Peter Sagan

Na acht kilometer ontpopte zich een eerste kleine kopgroep met acht renners, waarvan Peter Sagan de meest in het oog springende was. De drager van de groene trui slaagde er echter niet in om de eerste tussensprint om zijn naam te zetten, die werd een prooi voor Matteo Trentin. Het was meteen het laatste hoogtepunt voor de man van Mitchelton-Scott, want de Italiaan reed kort na de doorkomst lek.

Peter Sagan maakte zondag deel uit van de vlucht van de dag. Ⓒ EPA

Na zo’n zestig kilometer koers meldde Benoît Cosnefroy zich als eerste boven op de top van de Col de la Colmiane. De Fransman leek net als Trentin zijn ’dagsucces’ te moeten bekopen met een bijrol in de rest van de rit, want samen met Sagan kon Cosnefroy in eerste instantie niet meer mee in de klim naar de Col de Turini.

De Jumbo-Visma-trein, die op zo’n drieënhalve minuut afstand van de kopgroep het peloton aanvoerde, kwam Cosnefroy onderweg echter niet tegen, want de Fransman had zich teruggevochten in de aanloop naar de Col de Turini. Daar kwam Anthony Perez van Cofidis als eerste boven. Het avontuur van de vluchter was vervolgens snel voorbij, waarna de finale in al zijn hevigheid losbarstte.

