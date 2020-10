Geschorste De Roon verlaat trainingskamp Oranje

De middenvelder van Atalanta Bergamo is geschorst voor het duel met Italië, woensdagavond om 20.45 uur. De wedstrijd tegen de Italianen wordt gespeeld in Bergamo, de thuisbasis van de club De Roon.

De Roon (29) kreeg in de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina zijn tweede gele kaart in de Nations League. Dat betekent automatisch een schorsing van één wedstrijd. Eerder kreeg De Roon al geel in de thuiswedstrijd Polen.

De selectie van bondscoach Frank de Boer bestaat nu uit 23 spelers.