Herbeleef: Max Verstappen laat Lewis Hamilton kansloos in Mexico

MEXICO-STAD - Max Verstappen heeft met een glorieuze zege in de Grand Prix van Mexico zijn leidende positie in het WK-klassement verstevigd. De kopman van Red Bull, die zich als derde had gekwalificeerd, pakte kort na de start resoluut de koppositie en stelde vervolgens foutloos zijn negende seizoenszege veilig.