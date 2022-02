Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Erik van Haren FIA kiest met ontslag Michael Masi voor makkelijkste maatregel

Door Erik van Haren

Erik van Haren Ⓒ DE TELEGRAAF

AMSTERDAM - Mohammed Ben Sulayem is net twee maanden president van autosportfederatie FIA en pakt gelijk het podium. De opvolger van de toch ook al niet publiciteitsschuwe Jean Todt heeft een schier onvermijdelijke beslissing genomen, door Michael Masi weg te sturen als Formule 1-wedstrijdleider. De druk op de schouders van de Australiër is simpelweg te groot geworden na de veelbesproken seizoensfinale in Abu Dhabi.