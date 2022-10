Overeem verdient klassering met zege op Hari, maar nog drie man tussen hem en Verhoeven

Tijdens Collision 4 stonden er de nodige titelgevechten op het programma, maar niet bij de zwaargewichten. Verhoeven vocht zelf namelijk niet, en dus ging het er tussen Hari en Overeem vooral om wie The King of Kickboxing hierna zou mogen uitdagen. Dat wordt dus naar alle waarschijnlijkheid Overeem, die overigens wel Antonio Plazibat, Jamal Ben Saddik en Levi Rigters voor zich moet dulden in de ranking. Hoewel er nog geen officiële uitlatingen zijn gedaan is het zeker lijkende titelgevecht tussen Overeem en Verhoeven dus vooral zuur voor Plazibat. De Kroaat aast ook op een kans voor de titel en vindt dat Glory hem moet laten vechten tegen Verhoeven.

Voor Glory zelf is het echter interessanter om Overeem en Verhoeven tegen elkaar te laten knokken. De organisatie kan na een onrustig voorjaar wel wat successen gebruiken, verkocht ook voor Collision 4 maar een half GelreDome uit en zal een grote naam als Overeem dus maar wat graag opnieuw de ring in sturen. Bovendien mocht ’The Reem’ eigenlijk vorig najaar op voor de titel tegen Verhoeven en heeft hij inmiddels dus daadwerkelijk een partij gewonnen binnen de organisatie.

Badr Hari zakt

Hari, die na het gevecht tegen Overeem zijn pensioen leek aan te kondigen, zakt een plaatsje in de ranking en is nu negende in de rij.

Badr Hari tijdens zijn gevecht tegen Alistair Overeem tijdens GLORY: Collision 4 gevecht. Ⓒ ANP/HH

Bij de lichtzwaargewichten lag er een titel voor het grijpen na de uitsluiting van de Rus Artem Vakhitov. Tariq Khbabez, een gewichtsklasse gezakt voor het titelgevecht, verslikte zich in de Lithouwer Sergej Maslobojev en zag de ’belt’ aan zijn neus voorbij gaan. Khbabez vindt zichzelf in zijn nieuwe categorie terug als vierde achter de nieuwe kampioen, met ook Ibrahim el Bouni, Donegi Abena en Luis Tavares nog voor zich.

Van Soest

Tyjani Beztati behield in GelreDome zijn titel. Na een heerlijk gevecht met Stojan Koprivlenski blijft hij titelhouder in het lichtgewicht. Koprivlenski blijft zijn naaste uitdager in de ranking.

Bij de vrouwen, afgelopen weekend naast het duel tussen Overeem en Hari geprogrammeerd als co-main event, behield Tiffany van Soest haar titel in het super bantamgewicht. De Amerikaanse met Nederlandse wortels versloeg Sarah Moussaddak voor de titel. Moussaddak is in de nieuwe ranking de derde achtervolger van Van Soest, met voor zich Christi Brereton en Sofia Olofsson.

In Arnhem werd ook in het vedergewicht een ’belt’ verdedigd. Petch uit Thailand rekende af met Abraham Vidales uit Mexico en blijft de ranking dus aanvoeren. Vidales zelf staat zevende.

Top-3 ranking Glory per gewichtscategorie, met ingang van 13/10:

Zwaargewicht:

· Rico Verhoeven (onveranderd)

· Benjamin Plazibat (onveranderd)

· Jamal Ben Saddik (onveranderd)

Lichtzwaargewicht:

· Sergej Maslobojev (was vacant)

· Luis Tavares (onveranderd)

· Donegi Abena (was Maslobojev)

Middengewicht:

· Donovan Wisse (onveranderd)

· Cesar Almeida (was Serkan Özcaglayan)

· Serkan Özcaglayan (was Ertugrul Bayrak)

Weltergewicht:

· Hamicha (onveranderd)

· Alim Nabiyev (onveranderd)

· Endy Semeleer (onveranderd)

Lichtgewicht:

· Tyjani Beztati (onveranderd)

· Stoyan Koprivlenski (onveranderd)

· Guerric Billet (onveranderd)

Vedergewicht:

· Petch (onveranderd)

· Zakaria Zouggary (onveranderd)

· Aleksei Ulianov (onveranderd)

Super Bantamgewicht:

· Tiffany van Soest (onveranderd)

· Sofia Olofsson (onveranderd)

· Christi Brereton (onveranderd)