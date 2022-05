Cricketcoach Oranje drie weken na hartstilstand uit ziekenhuis

Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat zijn hart geen schade heeft opgelopen en dat hij volledig zal herstellen. Campbell kan deze zomer weer terugkeren bij het Nederlands team, meldt de cricketbond.

Campbell was op vakantie met zijn familie in Engeland toen hij na een hartstilstand op de intensive care belandde. De artsen sluiten uit dat een hartaanval de oorzaak is geweest van zijn hartstilstand. Een duidelijke oorzaak is niet gevonden, maar mogelijk was sprake van een vertraagde reactie op een luchtweginfectie die de cricketcoach in november vorig jaar had. Ook is hij in februari besmet geweest met het coronavirus.

De 50-jarige Australiër dankte via de cricketbond iedereen die hem de afgelopen weken beterschap wenste en noemde met name de vrouw die hem reanimeerde toen de coach ineenzakte op een speelplaats. „Haar moed en snelle optreden hebben eenvoudigweg mijn leven gered”, aldus Campbell, die sinds 2017 bondscoach is van de Nederlandse cricketers.

