Feyenoord ook niet langs Utrecht

Jaap Stam heeft al niet zo’n gemakkelijk begin als trainer van Feyenoord. Als je eigen spelers dan ook nog de zelfdestructieknop bedienen, wordt het lastig om van de competitiestart nog iets moois te maken.

Feyenoord-FC Utrecht was precies negen minuten oud toen Feyenoord-aanvaller Sam Larsson in de buurt van het strafschopgebied van FC Utrecht (!) de spits van FC Utrecht aanspeelde. Het was alsof je een auto die langs de gracht staat geparkeerd keihard in z’n achteruit zet en zo het water in rijdt

.

Door een fout van Sam Larsson (r) kwam Feyenoord op achterstand tegen FC Utrecht. Ⓒ BSR/Soccrates

Stam stond er bij en keek totaal verbouwereerd naar wat zich afspeelde. Het autootje van Larsson, om nog even de metafoor in stand te houden, had nog kunnen worden gered met drie betonnen paaltjes in de vorm van Jan-Arie van der Heijden, Eric Botteghin en Rick Karsdorp, maar die zakten alle drie weg in het straatoppervlak.

De kleine Ghanese huurling Issah Abass, die de spits van FC Utrecht dus is, nam het cadeau dankbaar in ontvangst en maakte het ook fraai af: 0-1.

Issah Abass maakt in De Kuip de openingsgoal namens FC Utrecht tegen Feyenoord en strafte de fout van Sam Larsson genadeloos af. Ⓒ BSR/Soccrates

In de rust liet de coach van Feyenoord blijken dat hij harde maatregelen niet schuwt. Larsson én Van der Heijden mochten in de kleedkamer achterblijven. Stam lanceerde naast Leroy Fer, die in de Europa League-wedstrijd tegen Dinamo Tblisi nog thuis moest blijven, zijn Afrikaanse aanwinst Edgar Ié. De huurling van Lille mocht de plek van Van der Heijden innemen en daar zou hij wel eens een tijdje kunnen blijven staan.

Met Fer en Ié aan boord zette Feyenoord de boel snel recht. Uit een afgeslagen aanval kreeg Ridgeciano Haps de bal voor zijn voeten en van grote afstand pegelde hij de bal in de bovenhoek: 1-1.

Ridgeciano Haps (l) viert de gelijkmaker van Feyenoord, nadat hij van buiten de zestien de bal strak in de kruising schoot. Ⓒ BSR/Soccrates

Opvallend was dat Feyenoord met vier vleugelaanvallers begon en dat een aanspeelpunt ontbrak. Luciano Narsingh moest de rol van centrumspits vervullen, daarachter stond Steven Berghuis en op de vleugels opereerden Larsson en Luis Sinisterra.

Stam had ook een basisplaats voor de door hem zelf uit Engeland gehaalde middenvelder Liam Kelly en dat betekende dat er geen plek was voor Orkun Kökcü en Wouter Burger op het middenveld. De twee talenten uit de eigen opleiding werden gespaard, omdat ze al veel minuten hebben gemaakt en Feyenoord hen donderdag in de Europa League weer hard nodig heeft.

Liam Kelly (l) kreeg een basisplaats van Jaap Stam. Ⓒ BSR/Soccrates

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.