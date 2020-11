PSG met invaller Mitchel Bakker onderuit bij AS Monaco

PSG was nog wel op 2-0-voorsprong gekomen in de eerste helft. Mbappé werd in de 25e minuut door Ángel di María de diepte in gestuurd en maakte het goed af. De spits zorgde 12 minuten later vanaf de penaltystip voor de 2-0. In de tweede helft bracht Kevin Volland de thuisploeg met twee intikkers op gelijke hoogte.

In de slotfase haalde Abdou Diallo Volland neer. De Franse verdediger moest met rood van het veld. Cesc Fàbregas benutte de strafschop en bezorgde Monaco de zesde zege dit seizoen.

Mitchel Bakker was in de tweede helft bij PSG in het veld gekomen voor Layvin Kurzawa.

PSG blijft door de nederlaag op 24 punten staan. De club heeft vier punten meer dan Monaco dat naar de tweede plaats is geklommen. OSC Lille staat derde op vijf punten. De Noord-Franse club heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld. Olympique Marseille staat vierde met 18 punten en heeft twee duels minder gespeeld dat PSG.