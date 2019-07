Matthijs de Ligt heeft droomtransfer te pakken

Het nieuws volgt op het eerdere nieuwtje dat De Ligt zaterdag niet meer met Ajax naar Oostenrijk hoefde te reizen voor het trainingskamp van de Amsterdammers. Ajax en Juventus wilden geen enkel risico meer nemen met de dure benen van Matthijs de Ligt (19).

Telesport meldde woensdag al dat beide clubs er veel aan was gelegen om de miljoenentransfer vóór het vertrek van Ajax af te ronden. Dat is dus gelukt. Juventus en Ajax steggelden lang over een afspraak die in de zomer van 2018 met De Ligt zou zijn gemaakt. Volgens De Ligts zaakwaarnemer Mino Raiola had de verdediger in het bijzijn van zijn vader Frank en begeleider Barry Hulshoff te horen gekregen dat hij bij een één jaar langer verblijf voor vijftig miljoen euro zou weg mogen.

Het was precies het eerste bod van Juventus: vijftig miljoen euro zonder bonussen. Maar Marc Overmars wist niets van die afspraak en schatte de transferwaarde veel hoger in.

De Ligt werd immers afgelopen jaar als eerste verdediger ooit uitgeroepen tot Golden Boy, het grootste talent ter wereld. Daarnaast won hij met Ajax de dubbel, werd hij Voetballer van het Jaar, bereikte hij met zijn ploeggenoten de halve finale van de Champions League en reikte hij in Oranje tot de (verloren) finale van de Champions League.

Omdat Mino Raiola in Telesport aangaf dat De Ligt zich gewoon zou melden op de training van Ajax en niet zou gaan arbitreren, wist Juventus waar het aan toe was. De Oude Dame betaalde alsnog een door Ajax verlangd bedrag. De Ligt werd in Italië ondertussen geprezen om zijn voorbeeldige houding. Neymar zou zelfs een voorbeeld aan hem kunnen nemen. Daarvoor is De Ligt nu dus beloond.

Bekijk ook: De Ligt wil geen arbitragezaak