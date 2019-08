Sporting boos op Dost; transfer dreigt te mislukken

Volgens de Portugese club heeft de 30-jarige aanvaller op het laatste moment aanvullende financiële eisen gesteld. „Die verhinderen de transfer”, meldt Sporting Portugal in een verklaring op de website.

De Portugese club heeft naar eigen zeggen al in principe overeenstemming bereikt met Frankfurt over de afkoopsom voor Dost. Die zou ongeveer 9 miljoen euro bedragen. „We blijven bereid om een win-win-akkoord te sluiten, maar zullen de belangen van Sporting vastberaden en compromisloos verdedigen. Voor druk van buitenaf zijn we immuun.”

Dost speelde eerder in de Bundesliga voor VfL Wolfsburg. Tussen 2012 en 2016 tekende Dost in de Duitse competitie voor 36 doelpunten. Hij verhuisde drie jaar geleden naar Portugal. Volgens Sporting heeft Dost eerder deze zomer aanbiedingen uit China, Rusland, Turkije en Mexico afgeslagen.