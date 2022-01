PSV: wel interesse, maar nog geen bod op Joey Veerman

PSV is niet de enige gegadigde. Feyenoord, dat eerder al twee keer een bod uitbracht op Veerman, hoort ook tot de geïnteresseerden. Volgens technisch manager Ferry de Haan van Heerenveen is het laatste bod van de Rotterdamse club nog steeds van kracht. Veerman heeft bij Heerenveen nog een contract tot de zomer van 2024. De Haan zegt dat de Friese club niet afwijzend staat tegenover een transfer. ,,Als de voorwaarden goed zijn, gaan we kijken of we mee zullen werken”, zegt De Haan.

Niet te betalen

In de zomer vroeg Heerenveen 8 miljoen euro voor Veerman en dat was de reden dat transfers afketsten. Een dergelijk bedrag is voor Feyenoord niet te betalen. Ook PSV lijkt niet zover te willen gaan voor de speler die in de eerste competitiehelft goed was voor drie doelpunten en zes assists.

Bij het ingaan van de winterstop meldde PSV-trainer Roger Schmidt zeer tevreden te zijn met zijn selectie. Alleen voor een eventueel buitenkansje zou PSV nog de markt op gaan. Zo wordt Veerman in Eindhoven kennelijk gezien. De eerste weken na de winterstop zit PSV krapper in zijn middenvelders door de deelname van Ibrahim Sangaré met Ivoorkust aan de Afrika Cup.

Probleempositie

Veerman kan als verdedigende middenvelder goed uit de voeten. Hij zou eventueel ook naast Sangaré op het middenveld kunnen spelen. Dat was voor de winterstop een probleempositie. Alleen de laatste weken vulde Erick Gutierrez die positie nog aardig in. Marco van Ginkel was wegens fysieke ongemakken vaak niet inzetbaar. Datzelfde gold ook voor Davy Pröpper, die door Schmidt toch niet zo vaak werd gebruikt.

PSV reist dinsdag af naar Marbella, waar de club tot 10 januari een trainingskamp heeft belegd. Op 9 januari is er een oefenduel, waarschijnlijk tegen Karlsruhe SC.