FOX: ’Voorbarig om stekker uit Eredivisie te trekken’

FOX Sports zendt in Nederland o.a. live de Eredivisieduels uit. Ⓒ Hollandse Hoogte

FOX steunt de KNVB en de Eredivisie CV naar het onderzoeken van de mogelijkheden om de competitie 2019-2020 uit te spelen. Frank Rutten - vice-president van FOX Sports Europa en Afrika - wil niet zeggen of de betaalzender over de brug komt met zo’n 22 miljoen euro voor de laatste drie seizoensmaanden als de KNVB of clubs voortijdig een streep zetten door het Eredivisieseizoen.