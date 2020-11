Argentijnen nemen massaal afscheid van Maradona

Duizenden bewonderaars stonden al vroeg in de rij voor het paleis om de oud-sterspeler de laatste eer te bewijzen. Er ontstonden ongeregeldheden in de rij voor Casa Rosada en de politie moest kort in actie komen.

De aanwezigen mochten in kleine groepen naar binnen om langs de kist van Maradona te lopen. Veel van de aanwezigen waren gekleed in een voetbalshirt, bijvoorbeeld van het Argentijnse elftal of Boca Juniors, waar Maradona zijn loopbaan afsloot. Sommige aanwezigen legden onder meer bloemen bij de kist, waarover voetbalshirts gelegd waren.

De aanwezigen in het roze paleis werden door de beveiliging gesommeerd door te lopen en niet te lang bij de kist te blijven staan. De gebeurtenis werd live uitgezonden.

Bekijk ook: Diego Maradona donderdag al begraven

Tienduizenden mensen brachten de nacht door rond Plaza de Mayo, het plein voor het paleis, en zongen liederen om Maradona te eren.

Fans hangen voor het Casa Rosada posters, vlaggen en teksten op ter nagedachtenis aan Diego Maradona. Ⓒ HH/ANP

Napoli

Burgemeester Luigi de Magistris van Napels heeft het idee geoppeerd om het Stadio San Paolo van Napoli, waar Maradona van 1984 tot 1991 speelde, te vernoemen naar de Argentijn. Als kind had de burgervader een seizoenskaart bij de club en zag hij de voetballer met eigen ogen schitteren.

Hij verleende de Zuid-Amerikaan in 2017 het ereburgerschap van zijn stad. „Laten we nu het Stadio San Paolo opdragen aan Diego Armando Maradona. Hij is de grootste voetballer aller tijden.”

Net als in eigen land geldt Diego Maradona in Napels als een halfgod. Ⓒ HH/ANP

Maradona leidde Napoli in 1987 naar de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. In de zeven seizoenen die hij voor de Partenopei uitkwam, werd hij tweemaal landskampioen en veroverde hij bovendien de UEFA Cup, in 1989.

Rugnummer 10

De trainer van Olympique Marseille, André Villas-Boas, heeft het idee opgeworpen om rugnummer 10 te bevriezen. Dat zei de 43-jarige Portugees naar aanleiding van het overlijden van Diego Maradona, die met nummer 10 op zijn rug speelde.

„Ik zou willen dat de FIFA nummer 10 niet meer vergeeft, in geen enkel land en in geen enkel team”, zei Villas-Boas na het 2-0-verlies in de Champions League tegen FC Porto. „Dat zou het beste eerbetoon zijn voor hem. Zijn overlijden is een ongelooflijk verlies voor de voetbalwereld.”

Napoli heeft rugnummer 10 sinds 2000 niet meer in gebruik uit respect voor de voetballegende. De FIFA heeft echter al eens aangegeven dat het Argentijnse elftal geen toestemming krijgt om het rugnummer van de voormalig sterspeler aan geen enkele speler toe te kennen.