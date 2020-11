Drie dagen nationale rouw in Argentinië, Napoli wil stadion vernoemen naar Maradona

Honderden bewonderaars staan al in de rij voor het presidentieel paleis, het Casa Rosada, om de op 60-jarige leeftijd overleden oud-sterspeler de laatste eer te bewijzen.

Maradona overleed aan een hartstilstand terwijl hij herstellende was van een hersenoperatie. De Argentijnse president Alberto Fernandéz heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Napoli

Burgemeester Luigi de Magistris van Napels heeft het idee geoppeerd om het Stadio San Paolo van Napoli te vernoemen naar de Argentijn. Als kind had de bestuurder een seizoenskaart bij de club en zag hij de voetballer met eigen ogen schitteren.

Maradona leidde Napoli in 1987 naar de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. In de zeven seizoenen die hij voor de Partenopei uitkwam, werd hij tweemaal landskampioen en veroverde hij bovendien de UEFA Cup, in 1989.