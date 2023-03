Premium Het beste van De Telegraaf

’Messen bot na enkele minuten rijden’ Sjinkie Knegt worstelt met materiaal in Seoul

SEOUL - Sjinkie Knegt was donderdagochtend tijdens de laatste training voor de WK shorttrack opzichtig aan het worstelen met zijn schaatsen. „In de afgelopen twee dagen heb ik twee keer mijn rechtermessen moeten vervangen, omdat ze bot waren na enkele minuten rijden”, verklaart de Schicht uit Bantega even later onder het genot van een drankje in de Starbucks, die grenst aan het sportershotel in Seoul.