Amstel Gold Race wil koersen zonder publiek

De Amstel Gold Race zou eigenlijk 19 april worden verreden, maar werd toen verplaatst naar 10 oktober vanwege de coronacrisis.

De Toerversie van de Amstel Gold Race, waar 15.000 wielerliefhebbers aan deelnemen, wordt dit jaar helemaal geschrapt. „Normaal gesproken blijven veel deelnemers van de Toerversie in Zuid-Limburg om ook de profversie mee te maken. Dat zal dit jaar dus niet het geval zijn”, aldus koersdirecteur Leo van Vliet. „Samen met overheidsinstanties werken we aan maatregelen om de start- en finishlocatie en de beklimmingen publieksvrij te houden.”

Van Vliet: „De wil om de Amstel Gold Race te laten verrijden is bij alle partijen aanwezig. We blijven alle ontwikkelingen goed volgen en leren van de internationale wielerwedstrijden die op dit moment verreden worden in Europa.”