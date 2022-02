Gegard Mousasi slaat terug naar Conor McGregor: ‘Hij zou het niet overleven’

De MMA-vechter uit Leiderdorp (met Armeense roots, maar geboren in Iran) kreeg na afloop mee dat McGregor in de arena had geroepen dat hij zijn ‘kop eraf zou trekken’.

,,Wie zei dat? Conor? Ik heb zijn coach net nog gesproken. Conor had dus gewoon naar me toe kunnen komen hoor. Maar hij had het niet overleefd tegen mij, dat zweer ik je. En dat weet hij zelf ook.”

Mousasi en McGregor lagen enkele jaren terug ook al enigszins met elkaar overhoop, nadat de Nederlander verklaarde geen fan te zijn van de manier waarop de wereldberoemde en grofgebekte Ier zichzelf promoot. Online wisselden de twee zelfs enkele niet bepaald vriendelijke privéberichten uit. Voor de altijd goedlachse Bellator-kampioen waren het echter niet meer dan wat plagerige speldenprikjes.

"Eigenlijk heb ik helemaal niks tegen Conor, maar als hij wat wil doen, moet hij maar naar me toe komen"

Vrijdag moest Mousasi ook vooral lachen om de beledigende woorden van McGregor vlak voor zijn opkomst. ,,Eigenlijk heb ik helemaal niks tegen Conor, maar als hij wat wil doen, moet hij maar naar me toe komen.”

Gegard Mousasi krijgt Austin Vanderford tegen de grond. Ⓒ ANP/HH

Later hoorde Mousasi dat McGregor naar Vanderford had geroepen dat die het hoofd van de Nederlander moest toetakelen. ,,Ah, dan heeft Conor geluk. Hij is sowieso veel te klein om het tegen mij op te nemen.”

Mousasi is vastberaden om zijn Bellator-titel dit jaar nog een keer te verdedigen, maar zet ook in op een ander avontuur. Hij zou dolgraag met de legendarische Anderson Silva de boksring instappen. De 46-jarige Braziliaan was bij de UFC jarenlang dominant in het middengewicht, maar heeft inmiddels een succesvolle overstap naar het boksen gemaakt. Zijn twee partijen tot dusver sloot hij allebei winnend af.

Nu het einde van zijn carrière nadert, hoopt Mousasi nog enkele wensen van zijn verlanglijstje af te strepen, waaronder dus een boksgevecht tegen Silva. ,,Mijn managers zijn ermee bezig. Dit is wat ik graag wil. Anderson, ren niet van me weg!”, besloot Mousasi uitdagend.