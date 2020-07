Zivkovic’ Sheffield kansloos voor Europa na winst Wolves

De ploeg van de Portugese coach Nuno versloeg in de voorlaatste speelronde het sukkelende Crystal Palace met 2-0. Daniel Podence en Jonny Castro kwamen op eigen veld tot scoren, Jaïro Riedewald mocht in de slotfase bij de bezoekers nog even invallen.

De Wolves handhaafden zich op de zesde plek, die goed is voor deelname aan de Europa League. Nummer 7 Tottenham Hotspur heeft 1 punt minder. Wolverhampton speelt zondag tijdens de laatste competitieronde uit tegen Chelsea. De Spurs gaan op bezoek bij Crystal Palace, dat in de laatste zeven competitieduels puntloos bleef. Indien Chelsea in de finale van de FA Cup wint van Arsenal is ook de zevende plek nog goed voor Europees voetbal.

Sheffield haakt af

Sheffield United blijft door de 1-0 nederlaag tegen Everton achtste met 54 punten en is afgehaakt voor de strijd om Europees voetbal. De thuisploeg kon het Everton niet echt lastig maken op Bramall Lane. De grootste kans in de eerste helft was voor Dominic Calvert-Lewin, die namens de bezoekers op de paal kopte. De kopbal van teamgenoot Richarlison in de tweede helft was wel raak. Hij passeerde doelman Dean Henderson op knappe wijze na een vrije trap van aanvoerder Gylfi Sigurdsson.

Reservekeeper Maarten Stekelenburg bleef bij Everton de hele wedstrijd op de bank, Richairo Zivkovic mocht in de slotfase nog even invallen bij Sheffield.

Brighton helemaal veilig

Brighton & Hove Albion heeft zich door het gelijkspel tegen Newcastle United definitief veilig gespeeld. Het duel in Brighton eindigde in 0-0. Aston Villa had nog een theoretische kans om Brighton bij te halen, maar door het punt tegen Newcastle kan dat niet meer. Davy Pröpper kwam zo’n twintig minuten voor tijd in het veld bij de thuisploeg.

