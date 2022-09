Wolves stunt met terughalen ’wasbeer’ Diego Costa naar Premier League

Costa maakte in 120 wedstrijden bijna 60 doelpunten voor de ’Blues’, waarmee hij twee keer kampioen werd. De spits keerde daarna terug naar zijn oude club Atlético Madrid, waarmee hij in 2014 de finale van de Champions League bereikte. Costa werd in zijn tweede periode bij de Madrilenen voor de tweede keer kampioen van Spanje.

Ruim een jaar geleden ging de 24-voudig international (10 doelpunten) van Atlético Madrid naar Atlético Mineiro in Brazilië. Costa, ook wel El Mapache (de wasbeer) genoemd, liet begin dit jaar echter zijn contract al weer ontbinden.

Wolverhampton Wanderers wilde de spits vorige week al presenteren als vervanger van de Oostenrijker Sasa Kalajdzic, die een zware knieblessure had opgelopen. In eerste instantie kreeg Costa echter geen werkvergunning. De Wolves gingen in beroep en konden de aanvaller maandag alsnog toevoegen aan de selectie van trainer Bruno Lage.

„Diego is een echte winnaar, met heel veel ervaring op het hoogste niveau”, zegt voorzitter Jeff Shi. „Hij brengt iets unieks in onze kleedkamer en op het veld.”