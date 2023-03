Held op sokken: schoenloze judoka Roy Meyer helpt politie bij arrestatie

Roy Meyer. Ⓒ ANP/HH

De politie is je beste vriend en soms helpen je vrienden jou, soms help jij je vrienden. Dat laatste geldt zeker in het geval van Roy Meyer. De judoka schoot deze week agenten in Rotterdam te hulp.