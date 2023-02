Sevilla-trainer Sampaoli beducht voor ’remontada’ PSV: ’We moeten oppassen’

,,Ik focus me vooral op een goede wedstrijd. Er kan veel gebeuren. Dat is de sport. In Sevilla heb je gezien dat de eerste helft heel anders was dan de tweede. PSV heeft laten zien over kwaliteit te beschikken en heeft het ons heel lastig gemaakt in de eerste helft. Daarom focussen wij ons op het spelen van een goede wedstrijd, beter zijn dan de tegenstander. We moeten oppassen. Een snelle goal kan voor veel enthousiasme zorgen, waardoor het publiek er achter gaat staan.”

Sampaoli is met Sevilla nog niet gevrijwaard van degradatiezorgen ondanks de iets betere resultaten van de afgelopen weken. De vaste klant in de subtop, die dit seizoen in het rechterrijtje vertoeft, is weliswaar opgeklommen naar de twaalfde plaats, maar het gat met nummer achttien Cadiz bedraagt slechts drie punten.

Vers bloed

,,Misschien moet ik rekening houden met zondag (Sevilla treft dan Osasuna, red.). We hebben veel wedstrijden achter elkaar. Het team heeft ook vers bloed nodig”, aldus Sampaoli, die een beetje op eieren loopt met sommige spelers. Een van de zorgenkindjes wat betreft het fysieke aspect is Youssef En-Nesyri, die nog kampt met naweeën van de WK-vermoeienissen. ,,Het is de vraag of hij twee wedstrijden in een week kan spelen. Het is zwaar voor hem met een WK in de benen. Hij heeft weinig rust gehad. Hij is nog niet in staat om meer dan zeventig minuten te spelen”, aldus Sampaoli.

De Argentijn, in oktober teruggekeerd bij Sevilla als opvolger van Julen Lopetegui, moet in Eindhoven nogal wat spelers missen. Bij Sevilla ontbreekt nog altijd oud-PSV’er Karim Rekik. Ook de geschorste Nemanja Gudelj (ex-speler NAC Breda, AZ en Ajax), Erik Lamela, voormalig FC Twente-speler Jesus Manuel Corona, Papu Gomez, Marcao (allen geblesseerd) en de niet ingeschreven Pape Gueye zijn niet van de partij.