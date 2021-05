Zinédine Zidane boos op Spaanse media: ’Het is een leugen’

„Ik richt me op dit seizoen”, benadrukte de coach. „Er is nog een wedstrijd te spelen en we gaan alles geven. Ik hecht alleen belang aan wat er in deze finale gebeurt. De rest, dat zien we wel na het seizoen.” Real heeft in de Spaanse titelstrijd twee punten minder dan stadgenoot Atlético. Er is nog een speelronde in La Liga.

De coach had zaterdag wel gehint op een mogelijk vertrek door te zeggen dat er een tijd komt dat het moment daar is om te veranderen. „Ik doe dit tot het einde en dan komt er een moment dat het tijd is om dingen te veranderen. Voor iedereen, niet alleen voor mij. Voor de club, voor het welzijn van de club, voor de mensen”, aldus Zidane cryptisch. „Ik zal niet weggaan omdat dat de makkelijkste optie is. Het is niet alsof ik me omdraai, wegloop en niet meer omkijk. Nee, er zijn momenten dat je er moet zijn en er zijn momenten dat het afgelopen is.”

Een Spaanse radiozender en de website van Goal meldden later dat Zidane, die een contract heeft tot medio 2022, een week geleden al aan de spelers hebben gezegd dat hij na de laatste speelronde zou vertrekken.