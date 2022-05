FIA: auto Aston Martin in lijn met reglementen

Het is de vraag of Red Bull daar genoegen mee neemt. Van een protest is in deze fase (nog) geen sprake. De FIA controleert alle auto’s en heeft ook de mogelijkheid om het hele proces wat betreft upgrades en veranderingen in kaart te brengen. Dat onderzoek is door de autosportfederatie inmiddels afgerond en Aston Martin heeft groen licht gekregen, omdat volgens de FIA de auto voldoet aan de technische reglementen en daarnaast onafhankelijk en legaal tot stand is gekomen. Vrijdag in de paddock vond er ook overleg plaats tussen de technische kopstukken van Red Bull, Adrian Newey en Paul Monaghan, en FIA-afgevaardigde Tim Goss.

Bij Red Bull is men op z’n zachtst gezegd verbaasd over de Aston Martin, zo melden verschillende betrokkenen rond de renstal. Saillant detail is dat het afgelopen jaar meerdere Red Bull-werknemers zijn overgestapt naar Aston Martin. Het meest in het oog sprong de overgang van hoofd aerodynamica Dan Fallows. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar beide partijen kwamen in januari overeen dat Fallows per 2 april kon beginnen als technisch directeur van Aston Martin.

Kopiëren is niet per se verboden, maar de manier waarop wel. Bijvoorbeeld als het zou gaan om vertrouwelijke informatie die bij een ander team is terechtgekomen. Aston Martins voorganger Racing Point maakte in 2020 al veel tongen los, door de Mercedes van het jaar ervoor als het ware te kopiëren. Het team kreeg toen een boete van 400.000 euro en moest vijftien WK-punten inleveren. Omdat het ging om een overtreding van de sportieve, en niet van de technische regels, mocht Racing Point dat jaar wel met die auto blijven rijden.