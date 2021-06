Amateurvoetbal is 5 miljard waard voor de samenleving

Die waarde zit hem vooral in het feit dat het amateurvoetbal helpt enorm te besparen op een aantal kostenposten. „Het gaat om onder meer besparing op zorgkosten, opleiding en educatie, toename in arbeidsproductiviteit, afname van ziekteverzuim en misdaadpreventie”, aldus de KNVB.

Bijna de helft (2,54 miljard euro) van deze winst wordt gemaakt door besparingen in de zorgsector. „Het ’subjectieve welzijn’ (sporten maakt mensen gezonder en gelukkiger, waar een waarde aan hangt die berekend is met een internationale wetenschappelijke formule) heeft een waarde van 2,1 miljard euro.” Ook gaan dankzij het amateurvoetbal de zorgkosten voor hart- en vaatziekten, diabetes en de mentale gezondheid omlaag. Wel kosten blessures het land jaarlijks zo’n 17,8 miljoen euro.

SROI-model

Het SROI-model is een kosten-batenanalyse, waarmee overheden en sportbonden de maatschappelijke waarden van voetbal kunnen evalueren. „Dit model is ontwikkeld met de steun van negen Europese universiteiten en is gebaseerd op gegevens over voetbalparticipatie in 25 Europese landen en op meer dan 100 peer-reviewed onderzoeksartikelen in verschillende disciplines, zoals gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, sociologie en sport”, benadrukt de KNVB. „De Europese Unie, de Raad van Europa, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties hebben allemaal de validiteit van de aanpak geverifieerd.”

Unieke opzet

Tijdens de presentatie werd benadrukt dat Nederland uniek is in zijn verenigingsstructuur. Zo zegt Richard Kaper, manager sportparticipatie bij sportorganisatie NOC*NSF: „In Nederland wordt veel werk door vrijwilligers gedaan. Sommige vrijwilligers doen dit naast hun werk, maar veel anderen zijn met pensioen of zijn werkloos. Het werk als vrijwilliger geeft mensen betekenis en gaat zo ook eenzaamheid tegen.”

Uit een eerder onderzoek was al gebleken dat het betaalde profvoetbal 2,03 miljard euro oplevert voor de Nederlandse economie.