Kan Max Verstappen kunststukje van vorig jaar herhalen in Zandvoort?

Inhalen op het smalle en bochtige circuit in de duinen is lastig. Vorig jaar hield de coureur van Red Bull 72 ronden lang de vlak achter hem rijdende Lewis Hamilton van Mercedes van zich af. Dit jaar lijkt hij vooral strijd te moeten leveren met Charles Leclerc en Carlos Sainz. De twee rijders van Ferrari vertrekken vlak achter Verstappen vanaf de tweede en derde startplek. Leclerc was in de kwalificatie 21 duizendsten van een seconde langzamer dan de Nederlander.

Verstappen kan zijn vierde race op rij winnen en daarmee zou hij de leiding in het kampioenschap nog verder verstevigen. Hij heeft nu al 93 punten voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Pérez en 98 punten meer dan Leclerc

.

De Nederlander kan rekenen op steun van naar verwachting 105.000 fans op de tribunes. Het publiek was zaterdag al uitzinnig van vreugde. Een iets te enthousiaste toeschouwer gooide tijdens de kwalificatie een rookpot op de racebaan. Hij werd kort daarna aangehouden en overgedragen aan de politie.