Scheidsrechter geeft toe: ’FC Utrecht verdiende geen penalty tegen RKC’

Een contactmoment tussen RKC-verdediger Ahmed Touba en FC Utrecht-aanvaller Gyrano Kerk werd door Van der Eijk niet helemaal goed waargenomen, maar op advies van zijn assistent besloot de leidsman de bal op elf meter te leggen. „Ik zag zelf niks, ik kreeg het van mijn assistent in mijn oortje door dat het een penalty was wegens haken”, verklaarder Van der Eijk bij ESPN.

„De check duurde lang, dan weet je wel dat het spannend gaat worden. Maar uiteindelijk werd de strafschop bevestigd. Misschien had ik wel naar de kant moeten lopen, want achteraf gezien vond ik het geen penalty. Als er al contact is, kun je je afvragen of het wel een overtreding is.”

RKC-coach Fred Grim was duidelijk in zijn oordeel. „Als je hier een penalty voor geeft, kun je er wel 400 geven in een seizoen. Er is misschien even een moment waarop ze elkaar kruisen, maar als je jezelf serieus neemt moet je ook zelf naar de beelden gaan kijken. Ik heb er geen woorden voor, laat ik er dan ook maar niet teveel over zeggen.”

