Eerste profkoers sinds coronabreak: geen missen, wel mondkapjes

Fabio Jakobsen geldt als topfavoriet. Ⓒ BSR Agency

Na al die onzekere maanden wordt er vandaag in Rotselaar voor het eerst weer een profkoers georganiseerd. Maar corona is nog niet bestreden, dus is er een pak maatregelen genomen. Afgeschermde zones, mondkapjes, aangepaste wagens, onzichtbare podiummissen… Al is er nooit honderd procent zekerheid. „Maar op een bepaald moment moet je er gewoon voor gaan”, zegt viroloog Marc Van Ranst.