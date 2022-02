Premium Het beste van De Telegraaf

Voorzitter Vincent Egbers houdt deur open voor kickboksorganisatie Glory lijkt terug te willen keren naar Nederland: ‘Natuurlijk zijn ze welkom’

Vincent Egbers, voorzitter van de Nederlandse Dopingautoriteit: „Ik begrijp dat een organisatie als Glory omzet moet draaien, maar ik heb geen begrip voor deze manier van werken” Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

Op het kantoor van de Nederlandse Dopingautoriteit in Capelle aan den IJssel viel voorzitter Vincent Egbers begin januari om van verbazing. Via een interview in deze krant moest hij vernemen dat Glory Nederland voor onbepaalde tijd mijdt, omdat de kickboksorganisatie geen goed gevoel heeft bij het dopingbeleid in ons land. Hoewel Glory-topman Scott Rudmann met ferme oorlogstaal de deur pardoes dichtgooide, hoopt Egbers dat beide partijen in de toekomst weer nader tot elkaar komen. „Dat is het beste voor een schone sport.”