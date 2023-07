Atalanta zware concurrent van PSV voor Charles De Ketelaere

De Italiaanse topclub telde vorige zomer maar liefst 35 miljoen euro neer voor de 12-voudig Belgisch international, maar die kwam niet verder dan één schamele assist in een heel seizoen. PSV ziet in De Ketelaere desondanks de ideale vervanger van de via Paris Saint-Germain naar RB Leipzig vertrokken Xavi Simons.

PSV heeft zich al enige tijd geleden gemeld om De Ketelaere te huren, omdat een definitieve overname niet haalbaar is gezien het enorme bedrag dat vorig jaar door AC Milan is neergeteld. In Italië wordt er rekening mee gehouden, dat Atalanta wél een serieus bod kan doen voor De Ketelaere, aan wie een prijskaartje van 25 à 30 miljoen euro zou hangen.

Kassa rinkelen

De kassa rinkelde deze zomer in Bergamo door de verkoop van Rasmus Hojlund aan Manchester United voor 70 miljoen euro plus bonussen, waardoor Atalanta beschikt over de middelen om een grote aankoop te doen. De Ketelaere houdt zelf de optie van een langer verblijf bij AC Milan open en zou het liefst daar voor zijn kans gaan.

De Italiaanse club heeft volgens Belgische bronnen nog niet definitief de knoop doorgehakt wat er moet gebeuren met de Belg. Pas als AC Milan duidelijk heeft gemaakt waar de voorkeur naar uitgaat, zal De Ketelaere voor zichzelf een beslissing nemen over wat de beste vervolgstap is in zijn carrière.