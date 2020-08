Bayern München verspert Memphis Depay en Lyon weg naar finale Champions League

De finaleplaats van Bayern is goed nieuws voor Ajax, dat nu zeker is van een ticket voor de groepsfase van volgend seizoen. Als Lyon de Champions League had gewonnen, waren de Amsterdammers veroordeeld tot de voorrondes. De Fransen waren namelijk het enige overgebleven team dat zich dit seizoen niet via de eigen competitie had weten te plaatsen voor het miljoenenbal.

Bij Olympique Lyon begon Memphis Depay in de basis. De Oranje-international kreeg in de openingsfase een grote kans, maar schoot de bal in het zijnet nadat hij Bayern-doelman Manuel Neuer had proberen te omspelen.

Dankzij twee doelpunten van aanvaller Serge Gnabry, een vlammend afstandsschot en een intikker, gingen Bayern met een 2-0 voorsprong de rust in.

In de slotfase van de tweede helft kopte Robert Lewandowski de 3-0 tegen de touwen. Het was het vijftiende doelpunt in negen duels voor de Pool. Cristiano Ronaldo is nog altijd recordhouder als het om het hoogste aantal Champions League-doelpunten in een seizoen in. Hij scoorde in de jaargang 2013/2014 maar liefst 17 keer.

Thomas Müller, Robert Lewandowski en Serge Gnabry vieren een treffer. Ⓒ AFP

Na een klein uur spelen werd Depay, die maandenlang buitenspel stond vanwege een knieblessure, naar de kant gehaald. Kenny Tete mocht even later invallen en speelde een klein half uur mee.

Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain plaatste zich een dag eerder al voor de finale, dat ging ten koste van RB Leipzig. De Fransen wonnen met 3-0.

De finale vindt zondag plaats in het Estádio da Luz van Benfica. PSG stond nooit eerder in de finale van de Champions League. Bayern won de de Cup met de Grote Oren vijf keer en verloor even zo vaak een finale. De aftrap is zondag om 21.00 uur.