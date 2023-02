Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: ’Het valt te hopen dat Feyenoord-trainer Slot dit rare gedrag snel laat varen’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Arne Slot moet zich niet bezighouden met slimmigheidjes, maar met het trainen en coachen van Feyenoord. In dat vak heeft hij zich afgelopen drieënhalf seizoen bij AZ en Feyenoord zodanig bewezen dat hij is ontsnapt aan de gevaarlijke typering van kroonprins. Slot, van wie bekend is dat hij soms maniakaal met voetbal bezig is, behoort nu al tot het gezelschap van toptrainers van Nederland.