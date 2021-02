Anna van der Breggen maakt kans op prestigieuze Laureus Award

Premium Sport

’TIGER’: over de opkomst, drama’s en comeback van een golfgod

De trieste berichtgeving dat Tiger Woods gewond is geraakt bij een auto-ongeluk is een nieuwe schok rond het golffenomeen die de wereld over gaat. Op dinsdagochtend geraakte de 45-jarige atleet in Californië van de weg met zijn SUV, waarop hij na meerdere tuimelingen door de brandweer bevrijd moest ...