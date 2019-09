Oud-winnaar Aru moegestreden uit Vuelta

De kopman van UAE Team Emirates stond een week geleden nog in de top 10, maar zakte als gevolg van vermoeidheid en fysieke problemen steeds verder weg in het klassement.

In de etappe van donderdag naar Bilbao verloor Aru bijna 18 minuten. „Onderzoek van de medische staf bracht forse spierschade aan het licht”, zei Aru vrijdagochtend in de Baskische stad, waar hij afscheid nam van zijn teamgenoten.

„Ik kon daardoor niet herstellen van alle inspanningen. De situatie werd steeds slechter, dus in overleg met de medische staf heb ik besloten te stoppen. Ik ga me nu verder laten onderzoeken.” Aru stond in het algemeen klassement op de 54e plek, met 57 minuten en 44 seconden achterstand op rodetruidrager Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

De dertiende etappe startte met een rondje door San Mamés, het stadion van Athletic Bilbao. De renners moeten zes bergen over voordat ze aankomen bij de steile slotklim, de Alto de los Machucos.