Nadal laat Federer kansloos in Parijs

De beste gravelspeler uit de geschiedenis bereikte vrijdag de finale van het grandslamtoernooi in Parijs door een afgetekende overwinning op de 37-jarige Federer. Nadal zegevierde met 6-3, 6-4 en 6-2.

Nadal bleek op de cruciale momenten een stuk beter dan Federer, die hij voor de zesde keer klopte in Parijs. In de tweede set nam Federer een 2-0 voorsprong, maar kon die niet uitbouwen. Bij een 4-4 stand gaf hij bovendien een 40-0 voorsprong uit handen op zijn eigen opslag. Vervolgens was het gedaan. In de derde set had Nadal niks meer te duchten van zijn geknakte opponent.

Federer had de laatste vijf ontmoetingen gewonnen van Nadal, maar die waren allemaal op hardcourt. Op gravel verloor de Zwitser voor de veertiende keer van zijn grote rivaal. Daar staan slechts twee zeges op die ondergrond van Federer tegenover.

Nummer twaalf lonkt

Nadal jaagt op zijn twaalfde eindzege op Roland Garros. In de finale treft de tennisser uit Mallorca Dominic Thiem of Novak Djokovic. Dat tweetal speelt later vandaag tegen elkaar.